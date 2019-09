Trump autorizza uso scorte petrolifere

WASHINGTON, 16 SET - Donald Trump ha annunciato su Twitter, in seguito agli attacchi agli impianti sauditi, di aver autorizzato l'uso delle risorse petrolifere strategiche, "se necessario, in una quantità da determinare, sufficiente a mantenere forniti i mercati". Il presidente ha riferito inoltre di aver "informato tutte le agenzie appropriate per accelerare l'approvazione" dell'uso degli oleodotti in Texas e in vari altri Stati.