Ue, attacchi a Riad minaccia a sicurezza

WASHINGTON, 15 SET - Monito Ue contro il rischio di escalation delle tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi a due maxi raffinerie saudite. "Gli attacchi con droni di ieri a due impianti Aramco in Arabia Saudita pongono una minaccia reale alla sicurezza regionale", ha dichiarato una portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini. "In un periodo in cui le tensioni nella regione sono alte, questo attacco mina il lavoro in corso per la de-escalation e il dialogo", prosegue la portavoce.