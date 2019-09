Gb: da grande voglio fare l'influencer

ROMA, 15 SET - "Voglio fare l'influencer". E' il desiderio di un numero sempre crescente di giovani che nel Regno Unito si assesta al 28% dei ragazzi fra i 14 e i 24 anni, stando ad un recente studio condotto da VidCon London 2020. E che supera così la percentuale di chi da grande dice di voler fare il medico (27%), il poliziotto (25%), l'infermiere (24%), il marketing manager (21%), ma anche l'attore (26%) o il giornalista (22%) e il soldato (21%). Però non sembra essere la fama a ispirare i desideri dei giovani britannici, visto che soltanto il 9% ha dichiarato quello di diventare famosi come motivo delle sue scelte professionali: i guadagni sono infatti l'incentivo maggiore, indicato dal 48%, seguito tuttavia da 'aiutare il prossimo' per il 42%. Il 37% mette invece la flessibilità al primo posto, mentre il 35% vuole rendere il mondo un posto migliore.