Hong Kong: protesta a consolato Gb

HONG KONG, 15 SET - Centinaia di manifestanti si sono radunati davanti alla sede del Consolato britannico a Hong Kong chiedendo a gran voce il sostegno della comunità internazionale alla loro protesta e mobilitazione per le riforme democratiche. I dimostranti sventolano bandiere britanniche, cantano l'inno nazionale ('God Save the Queen'), scandiscono slogan come "Gb salva Hong Kong". Hong Kong fu una colonia britannica dal 1841 al 1997 quando tornò sotto la sovranità cinese.