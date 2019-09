Zimbabwe: migliaia ai funerali di Mugabe

IL CAIRO, 14 SET - Migliaia di persone stanno partecipando ai funerali dell'ex presidente dello Zimbabwe Robert Mugabe, in corso nello Stadio nazionale di Harare alla presenza di membri del partito di governo Zanu-Pf, di esponenti dell'opposizione e di diversi leader africani, tra i quali il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Dagli spalti, riferisce il Guardian online, alcuni fischi hanno accolto lo stesso Ramaphosa, accusato di non aver affrontato con la dovuta decisione le violenze xenofobe che recentemente hanno preso di mira i cittadini di diversi paesi africani residenti in Sudafrica. Una banda militare ha guidato i parenti e i dignitari in una breve processione funebre dietro alla bara, avvolta nella bandiera nazionale, che ha percorso il campo di gioco. Walter Chidakwa, un parente di Mugabe, ha parlato per primo, sottolineando che l'ex comandante guerrigliero per l'indipendenza diventato in seguito un governante autoritario, ha amato il suo popolo.