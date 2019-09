Giappone, centenari sono più di 70.000

TOKYO, 14 SET - Il numero dei centenari in Giappone cresce per il 49/esimo anno di fila, superando per la prima volta la soglia delle 70mila unità; di questi l'88% sono donne. Lo dicono i dati del ministero della Salute nipponico, che evidenza come gli individui con più di 100 anni di età nel 1963 - quando iniziarono le statistiche - erano solo 153, raggiungendo quota mille nel 1981 e 50.000 nel 2012. Le statistiche anticipano che altre 37mila persone sono pronte a spegnere le cento candeline al termine dell'anno fiscale, nel marzo 2020. La donna più anziana in Giappone è Kane Tanaka, residente a Fukuoka che a 116 anni è stata riconosciuta dal Guinness dei Primati come la persona più vecchia al mondo. L'uomo più longevo nel Paese del Sol Levante invece, a 112 anni, è Chitestu Watanabe e vive nella prefettura di Niigata, a nord ovest di Tokyo. Nel 2018 le aspettative di vita per le donne e gli uomini in Giappone erano rispettivamente di 87,3 e 81,2 anni.