Usa: 14 giorni di carcere a star Huffman

WASHINGTON, 11 SET - La pluripremiata Felicity Huffman, 57 anni, resa famosa dalla serie tv 'Casalinghe disperate', è stata condannata a 14 giorni di carcere nel processo per lo scandalo delle ammissioni a pagamento in college Usa blasonati. E' la prima condanna dopo le indagini. La star, che si è dichiarata colpevole, dovrà pagare anche una multa di 30 mila dollari e frequentare 250 ore di servizi socialmente utili. Era accusata di aver pagato 15 mila dollari per manipolare i risultati di un test della figlia.