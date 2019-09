Ue, 'Iran fermi violazioni dell'accordo'

ROMA, 13 SET - L'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, insieme a Francia, Germania e Regno Unito "esprimono profonda preoccupazione per gli annunci e le azioni dell'Iran in contraddizione con gli impegni assunti nell'accordo sul nucleare" e "sollecitano fortemente Teheran a fermare tutte le attività incompatibili con gli impegni assunti nell'accordo e ad astenersi da ulteriori passi", prosegue la dichiarazione. Inoltre "chiedono all'Iran di cooperare con l'Aiea su tutte le questioni e ribadiscono il sostegno al lavoro dell'Agenzia".