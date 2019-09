Iran, pronti a difenderci nel Golfo

ISTANBUL, 13 SET - L'Iran è determinato a difendere i suoi interessi e la sicurezza nel Golfo Persico. Lo ha detto il capo di stato maggiore delle forze armate di Teheran, maggiore generale Mohammad Hossein Bagheri. "Non abbiamo mai iniziato una guerra o compiuto un atto di aggressione e non lo faremo mai, ma difenderemo con decisione la nostra sicurezza e sovranità in caso di aggressione o interventi di Paesi stranieri", ha detto il comandate dell'esercito, citato dall'agenzia Mehr. "L'Iran - ha aggiunto Bagheri - non tollera l'egemonia di poteri" extra-regionali e "non ha mai accettato la presenza di 70 mila soldati stranieri e oltre 40 basi militari degli Stati Uniti nelle regione".