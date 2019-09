Maduro non sarà all'Assemblea Onu

CARACAS, 13 SET - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato che non parteciperà quest'anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York e che porterà "la verità" sul Paese all'Onu attraverso la vicepresidente Delcy Rodríguez e il ministro degli Esteri Jorge Arreaza. "Quest'anno non andrò, quest'anno resterò con voi a lavorare per il Venezuela, tranquillo e al sicuro. Andranno Delcy e il ministro degli Esteri, a portare la nostra verità", ha dichiarato Maduro. Il presidente venezuelano ha poi riferito che i funzionari del governo porteranno all'Onu le firme della campagna "No more Trump", che secondo Caracas ha raggiunto 12 milioni di sottoscrizioni. "Ho incaricato la vicepresidente e il ministro degli Esteri di consegnare al segretario generale delle Nazioni Unite le milioni di firme che il popolo ha dato, e dire al mondo che qui c'è la stragrande maggioranza della popolazione del Venezuela che dice basta al blocco e alle sanzioni", ha detto Maduro.