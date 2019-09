Grossman agli arabi-israeliani, votate

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 SET - "Andate a votare!". E' l'appello lanciato agli arabi israeliani dallo scrittore David Grossman in un testo pubblicato in ebraico sul giornale 'Yediot Ahronot' e in arabo nel settimanale 'Kul el-Arab'. "Affluite alle urne, affluite e votate - ha scritto Grossman - perché un non-voto a queste elezioni significa rafforzare gli israeliani che vorrebbero molto farvi sentire estranei e non partecipi". Per Grossman un'astensione dal voto "significa sospingere Israele ancora di più verso un baratro nazionalista, fanatico e razzista".