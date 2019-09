Siria: Nyt, da Usa altri 150 soldati

ROMA, 13 SET - Gli Usa si apprestano a inviare circa 150 soldati in Siria. Lo riporta il New York Times, spiegando che saranno impiegati in operazioni di pattugliamento assieme alle forze turche. Il dispiegamento sarebbe parte di una serie di passi previsti dall'amministrazione Trump per ridurre le tensioni con la Turchia. Secondo la Cnn uno degli obiettivi è di creare una zona cuscinetto al confine tra la Siria e la Turchia, ma nessuna decisione finale sarebbe ancora stata presa. Ora sono circa 1.000 i soldati Usa in Siria che combattono l'Isis.