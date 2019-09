Trump vuole facilitare incontro Rohani

WASHINGTON, 12 SET - Donald Trump in una riunione alla Casa Bianca lunedì scorso avrebbe avanzato - appoggiato dal segretario al tesoro Steve Mnuchin - l'ipotesi di alleggerire le sanzioni sull'Iran, per facilitare un possibile storico incontro col presidente iraniano Hassan Rohani all'assemblea dell'Onu. Lo riporta Bloomberg, secondo cui il presidente sarebbe anche pronto a dire sì al piano di aiuti per 15 miliardi di dollari proposto da Emanuel Macron al G7 di Biarritz. Ma John Bolton si sarebbe opposto con forza innescando la decisione di Trump di licenziarlo.