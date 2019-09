'Mugabe sarà sepolto nel suo villaggio'

IL CAIRO, 12 SET - La famiglia del defunto ex presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, ha detto che la sua salma verrà esposta domenica sera nel suo villaggio natale, dove poi sarà sepolto con una cerimonia privata lunedì o martedì. In un comunicato, citato dalla Bbc online, i familiari si dicono "scioccati" di non essere stati consultati dal governo sulla preparazione delle cerimonie per rendere omaggio all'ex capo di Stato. Il governo vorrebbe infatti fare inumare il corpo presso il monumento degli eroi nazionali a Harare, mentre i parenti insistono che lo stesso loro congiunto aveva dato disposizione nelle sue ultime volontà di essere sepolto nel villaggio natale.