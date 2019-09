Zawahiri, continueremo a combattere Usa

ROMA, 11 SET - In occasione dell'anniversario dell'attacco all'America dell'11 settembre 2001, il leader di al Qaida, Ayman al Zawahiri, è riapparso in un video dal titolo "continueranno a combattere" gli Usa. Secondo quanto afferma su Twitter Rita Katz, direttrice del sito di monitoraggio del jihadismo Site, Zawahiri utilizza Israele come una sorta di rampa di lancio per invocare attacchi contro gli interessi e gli alleati di Usa, Francia, Gran Bretagna e altri Paesi occidentali.