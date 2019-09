Usa: aggressione col coltello in Florida

WASHINGTON, 11 SET - Diverse persone sono rimaste ferite a Tallahassee, in Florida, in seguito a un attacco con un coltello. L'aggressore è stato arrestato. Il fatto è avvenuto in un magazzino per la vendita all'ingrosso di materiale per l'edilizia. Non si conoscono le condizioni dei feriti e al momento si indaga sul movente dell'aggressione.