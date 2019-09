Corea Nord conferma test su lanciarazzi

SEUL, 11 SET - La Corea del Nord ha reso noto che il leader Kim Jong Un ha assistito a lanci di prova di un lanciarazzi multiplo di grandi dimensioni. Si è trattato probabilmente dei proiettili che la Corea del Sud ha affermato ieri di aver visto lanciare in mare dalla provincia di Phyongan. L'agenzia di stampa coreana afferma che i due lanci di prova sono avvenuti ieri in un luogo non identificato. I lanci sono avvenuti poco dopo che Pyongyang si era offerta di riavviare i negoziati con gli Stati Uniti sul nucleare alla fine di settembre, a condizione che Washington si presenti al tavolo con nuove proposte. Secondo alcuni esperti la Corea del Nord starebbe cercando di fare pressione sugli Stati Uniti in vista della ripresa dei negoziati.