Paura recessione, popolarità Trump cala

ROMA, 10 SET - Più cresce negli Usa la paura per una nuova recessione e più cala la popolarità di Donald Trump. Almeno stando all'ultimo sondaggio di Abc/Washington Post, secondo il quale è scesa al 38% dal 44% del mese di luglio, con il 56% degli intervistati che disapprova l'operato del tycoon. Questo in coincidenza col fatto che 6 americani su 10 pensa che la recessione arriverà il prossimo anno: e per la maggior parte la colpa principale è la guerra dei dazi, con il 56% che disapprova il modo di gestire i negoziati con la Cina.