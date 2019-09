Von der Leyen, equilibrio in commissione

BRUXELLES, 10 SET - "La scelta per l'Economia è ricaduta su Gentiloni per la sua grande esperienza. Sono sicura che darà un buon equilibrio" al portafoglio "in una combinazione intelligente di punti di vista diversi con Dombrovskis, con cui lavorerà". Così la presidente eletta della Commissione Ue Ursula von der Leyen a chi le chiede della scelta di Gentiloni, precisando che "qualsiasi decisione finale è presa dal collegio".