Hong Kong: Wong a Berlino, vede Maas

BERLINO, 10 SET - E' atterrato nella tarda serata di lunedì all'aeroporto di Tegel a Berlino Joshua Wong, il giovane esponente delle proteste di Hong Kong, secondo quanto riporta Dpa. Wong ha poi partecipato alla festa di Bild, dove ha parlato anche il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, riferisce sempre l'agenzia di stampa tedesca. Il capo della diplomazia tedesca aveva dichiarato ieri su twitter che "il diritto alla libertà di espressione è un principio fondamentale che non può essere soggetto ad alcuna limitazione". "Spero che gli uomini di tutto il mondo sostengano le persone di Hong Kong che combattono per la libertà e per libere elezioni", ha detto Wong dopo il suo atterraggio a Berlino a Bild, prima di partecipare alla festa in qualità di ospite d'onore.