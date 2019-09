Lista gilet gialli alle comunali Parigi

PARIGI, 9 SET - Una sedicente costola dei gilet gialli, i cosiddetti 'Gilets Jaunes citoyens', intende candidarsi alle elezioni comunali di Parigi 2020. A guidare la nuova lista in giallo, si legge in una nota, sarà Thierry Paul Valette, portavoce del 'Comitato Famine au Yémen' nonché fondatore del movimento 'Egalité nationale'. A primavera, Valette aveva già costituito una lista di 'gilet gialli' per le elezioni Ue del 26 maggio, salvo poi rinunciare. La nuova lista per la corsa di Parigi si chiama 'Front Jaune Citoyen Paris 2020'.