Giappone: tifone, una donna morta

ROMA, 8 SET - Almeno una persona è morta nel passaggio del potente tifone Faxai su Tokyo. Lo riporta la Bbc. La vittima, una donna sui cinquanta anni, è stata travolta dal fortissimo vento che l'ha scaraventata contro un palazzo in un quartiere residenziale della capitale giapponese, come mostrato dalle telecamere di sicurezza. E' stata soccorsa e trasportata in ospedale ma è morta poco dopo per le ferite riportate alla testa.