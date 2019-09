Mogherini a L'Avana per un bilaterale

L'AVANA, 9 SET - Il governo di Cuba ha assicurato, alla vigilia dello svolgimento a L'Avana del 2/o Consiglio congiunto bilaterale fra Unione europea (Ue) e Cuba, che con Bruxelles "sono più i punti che ci uniscono che quelli che ci dividono". L'Alto Rappresentante comunitario per la politica estera, Federica Mogherini, che presiederà il Consiglio insieme al ministro degli Esteri cubano Bruno Rodríguez, è giunta venerdì a L'Avana nel quadro di un viaggio in America latina che la vedrà anche in Messico e in Colombia. Nell'agenda della Mogherini, oltre alla revisione delle relazioni bilaterali con i Paesi visitati, vi è anche un esame delle prospettive di soluzione della crisi venezuelana. I media cubani rilevano che la conferenza nella capitale cubana si svolge in un momento politicamente molto delicato in cui l'isola affronta un ulteriore rafforzamento delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti, in vigore da quasi 60 anni.