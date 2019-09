Gay Pride a Sarajevo, proteste omofobe

(ANSAmed) - SARAJEVO, 8 SET - A Sarajevo, fra strette misure di sicurezza e in una atmosfera di alta tensione per l'opposizione di gruppi omofobi, ha preso il via in centro a metà giornata il corteo del Gay Pride, il primo della Bosnia-Erzegovina. Scortati da massicce pattuglie di poliziotti, i manifestanti - alcune migliaia secondo i media locali, molto più numerosi dei 500 previsti - sono partiti dall'arteria principale della capitale, la via intitolata al Maresciallo Tito, diretti verso la sede del parlamento. Tante le bandiere del movimento Lgbt, i palloncini colorati e i cartelli con slogan quali 'L'amore prevale sulla paura', 'Donna, lesbica, regina', 'Refugees welcome'. Poco prima della partenza del corteo arcobaleno si era concluso senza incidenti in un parco della città una contromanifestazione di un centinaio di persone ostili la movimento gay, che hanno scandito slogan maschilisti e di contenuto omofobo. Su un cartello si leggeva 'Mi devo forse vergognare a dire che sono un uomo e che ho una moglie?'.