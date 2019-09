Accuse a Mueller, 'coprì Riad' su 11/9

WASHINGTON, 7 SET - Robert Mueller, l'ex procuratore speciale che ha indagato sul Russiagate, "aiutò l'Arabia Saudita a coprire il suo ruolo negli attacchi dell'11 settembre 2011". Secondo un'inchiesta del New York Post é la grave accusa contenuta nelle carte della causa che i familiari di molte delle vittime degli attentati hanno avviato contro Riad. Il dossier contiene le testimonianze di diversi ex investigatori dell'Fbi che puntano il dito sul loro ex boss, reo - secondo il loro racconto - di aver fatto di tutto per ostacolare le indagini sul possibile coinvolgimento di Riad e - si accusa - sui sistematici sforzi del governo saudita di aiutare i dirottatori che si schiantarono contro le Torri Gemelle e il Pentagono.