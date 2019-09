Farnesina, scambio detenuti passo avanti

ROMA, 7 SET - "La Farnesina si congratula per la liberazione di prigionieri tra l'Ucraina e la Russia. E' un passo per ricostruire la fiducia e rilanciare i negoziati bilaterali. Incoraggiamo entrambe le parti a continuare a lavorare insieme in buona fede e con la prospettiva di una graduale applicazione degli accordi di Minsk". Lo riferisce la Farnesina su Twitter a proposito dello scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca avvenuto oggi.