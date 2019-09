Hong Kong:governo smentisce voci vittime

PECHINO, 7 SET - Il governo di Hong Kong ha diffuso oggi una nota per smentire l'esistenza di vittime nelle proteste pro-democrazia e negli scontri in corso nell'ex colonia da quasi tre mesi, in particolare nelle manifestazioni del 31 agosto alla stazione della metropolitana Prince Edward. Le voci su una vittima si sono moltiplicate negli ultimi giorni sul web in scia alla durezza della risposta delle forze dell'ordine: il governo, a tal proposito, oltre a citare la polizia, ha menzionato il rapporto dell'Hospital Authority secondo cui non c'è traccia documentale di vittime legate ai fatti di Prince Edward. "Qualsiasi rumor online che dice cose contrarie va considerato non solo falso, ma anche calunnioso", ha commentato un portavoce dell'esecutivo.