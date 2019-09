Hong Kong: polizia presidia aeroporto

PECHINO, 7 SET - La polizia di Hong Kong in tenuta antisommossa si è mobilitata in vista delle proteste che, secondo le indicazioni circolate sui social media, avrebbero dovuto tenersi ancora all'aeroporto internazionale dell'ex colonia britannica. Il ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina, annunciato mercoledì dalla governatrice Carrie Lam insieme ad altre iniziative per tentare di riavviare, è stato bocciato perché ritenuto tardivo e insufficiente dai manifestanti. La polizia ha creato posti di blocco intorno all'aeroporto, mentre i servizi di trasporto sono stati rimodulati: ad esempio, la linea ferroviaria è operativa solo tra la stazione di Hong Kong e l'aerostazione, saltando tutte le fermate intermedie. Gli autobus sono sottoposti a ispezione prima dell'arrivo finale, mentre anche ingresso nell'aeroporto è legato alla presentazione dei documenti di volo.