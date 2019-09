Dorian, isolate isole del North Carolina

WASHINGTON, 7 SET - Centinaia di persone potrebbero essere rimaste intrappolate in un gruppo di isole di fronte alla costa della North Carolina, le Outer Banks, a causa delle inondazioni causate dal passaggio dell'uragano Dorian. Ma la situazione, spiegano le autorità, non è più allarmante come qualche ora fa, visto che l'uragano sta riprendendo il largo e le acque si stanno già ritirando, con venti e pioggia che finalmente stanno dando tregua a gran parte della costa orientale statunitense.