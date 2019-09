Onu: pannelli solari su Palazzo di Vetro

NEW YORK, 6 SET - Il Palazzo di Vetro dell'Onu é sempre più verde. Sul tetto del quartier generale delle Nazioni Unite di New York sono stati installati pannelli solari per promuovere l'azione per il clima e l'uso di fonti di energia pulite e rinnovabili. I pannelli solari sono alimentati per raggiungere un massimo di 50 Kw di potenza. Si tratta di un dono dell'India, che l'anno scorso ha impegnato un milione di dollari per il progetto. All'epoca della donazione, l'ambasciatore indiano Syed Akbaruddin ha sottolineato che lo sfruttamento dell'energia solare è un aspetto importante dell'uso delle rinnovabili. "La mia speranza è che l'installazione dei pannelli solari presso la sede delle Nazioni Unite possa mettere in moto una maggiore cooperazione in materia di energia solare a livello internazionale", ha spiegato il diplomatico.