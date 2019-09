ROMA, 6 SET - Il Difensore civico della Colombia, Carlos Alfonso Negret, ha chiesto all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, di intercedere affinché venga resa più flessibile la regolamentazione migratoria nella regione, di fronte all'esodo dei venezuelani in fuga dalla crisi nel loro Paese. Lo riporta il sito venezuelano Efecto Cocuyo. In una lettera datata domenica scorsa e resa nota giovedì, il funzionario ha fatto appello a Bachelet dopo aver affermato che la decisione dell'Ecuador di richiedere un visto ai venezuelani che intendono entrare nel loro paese può portare a “un grave problema per la regione”. "Il suo intervento e la sua leadership sono indispensabili affinché vengano prese decisioni a livello regionale per rendere più flessibili i meccanismi esistenti di regolarizzazione migratoria, in modo da stabilire e aggiornare gli accordi firmati dagli Stati", si legge nella lettera. Il difensore civico ha anche sottolineato che la misura adottata dall'Ecuador, entrata in vigore il 26 agosto, "aggrava le condizioni di vulnerabilità della popolazione migrante". Negret ha riferito che 11.000 venezuelani sono entrati in Colombia con l'intenzione di attraversare il confine con l'Ecuador, ma a causa delle restrizioni teme che questa popolazione cercherà di "attraversare i canali di confine in modo irregolare". Infine, Negret ha sottolineato che in Colombia è stata approvata una misura per garantire la cittadinanza ai figli dei venezuelani nati nel paese, ma questi "sforzi restano sterili" se non si realizzano azioni simili nella regione. (ANSA).