Afghanistan: attacco a Farah, 2 morti

KABUL, 6 SET - Almeno due civili sono morti e altri 15 sono rimasti feriti la notte scorsa in un attacco dei talebani nella città occidentale di Farah: lo ha reso noto il governatore provinciale, Mohammad Shoaib Sabet, citando fonti di ospedali locali. Il governatore ha inoltre affermato che raid aerei sono stati compiuti contro i terroristi e che sono ancora in corso scontri nella città. Si tratta del terzo attacco da parte dei talebani contro una capitale di provincia in meno di una settimana.