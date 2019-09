Russia: blitz polizia in uffici Navalny

MOSCA, 6 SET - La polizia russa ieri sera ha effettuato raid in tre uffici dell'oppositore Aleksey Navalny a Mosca. Lo riferisce il Moscow Times. Le perquisizioni effettuate a pochi giorni dalle elezioni locali di domenica prossima per le quali a molti oppositori è stata impedita la candidatura scatenando le proteste di questi mesi. Secondo l'ong Ovd-Info, almeno 9 persone sono state fermate e poi rilasciate. La polizia avrebbe detto ai volontari di Navalny che i raid rientrano nell'ambito della famigerata inchiesta per disordini di massa per la protesta del 27 luglio.