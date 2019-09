Iran: Zarif all'Ue, pronti al dialogo

TEHERAN, 6 SET - L'Iran è disponibile ad avere colloqui con le restanti parti dell'accordo sul nucleare come segno di buona volontà e conferma di essere pronto a fare marcia indietro sulle sue iniziative di disimpegno dall'intesa del 2015 appena i partner gli offriranno gli incentivi economici richiesti per compensare le sanzioni americane. Lo ha scritto il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, in una lettera inviata all'Alto rappresentante per la Politica Estera di Bruxelles, Federica Mogherini. A darne conto è il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Mousavi, spiegando che nella missiva si fa rifermento alla terza fase di riduzione degli impegni previsti per la Repubblica islamica dal Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa), che consiste nel ritiro da tutti i limiti di ricerca e sviluppo sul nucleare.