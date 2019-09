Hong Kong: Li, la Cina rispetta le leggi

PECHINO, 6 SET - La Cina sostiene il governo di Hong Kong per porre fine, all'interno delle leggi, "al caos e per ristabilire l'ordine". Così il premier Li Keqiang, nel corso della conferenza stampa con la cancelliera Angela Merkel, rispondendo alla domanda se Pechino avesse escluso l'intervento militare cinese. "La Cina - ha aggiunto il premier - ha la saggezza necessaria". Merkel ha discusso la vicenda di Hong Kong con il premier cinese Li, rimarcando che "c'è bisogno di una soluzione pacifica" attraverso il dialogo, nel rispetto degli accordi sino-britannici del 1984 a tutela di diritti e libertà. Parlando nella conferenza stampa congiunta al termine del bilaterale, la cancelliera ha anche osservato di ritenere che "positiva" la cancellazione formale della legge sulle estradizioni in Cina.