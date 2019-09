Putin, sì a nuovo G8 ma in Russia

MOSCA, 5 SET - Vladimir Putin si è detto "aperto" all'ipotesi di tornare a far parte del G8 poiché "ogni occasione d'incontro è utile" ma ha invitato in quel caso gli altri leader a "venire in Russia" poiché nel 2015 il G8 si sarebbe dovuto tenere a Sochi. "Se tutti vogliono riportare in vita il G8, bene", ha detto Putin. "Ma tutti capiscono che la leadership occidentale sta finendo, Macron lo ha detto pubblicamente, e io non posso immaginare un'organizzazione internazionale che funzioni senza Cina o India". Così la Tass.