Brexit: Johnson cambia strategia

LONDRA, 5 SET - Il governo Tory di Boris Johnson rivede la sua strategia per cercare di arrivare a elezioni anticipate a breve, dopo le sconfitte in serie patite ieri alla Camera dei Comuni sulla legge anti-no deal promossa dagli oppositori di una hard Brexit e sulla prima mozione per la convocazione delle urne. Lo segnala una fonte del Labour, riferendo di aver ricevuto rassicurazioni sulla volontà dell'esecutivo di non ostacolare più il passaggio ulteriore dell'odiato testo anti-no deal ai Lord - in corso in queste ore - in modo da consentirne la piena approvazione in pochi giorni. Il premier insiste di non voler chiedere alcun rinvio della Brexit. Ma la disponibilità a facilitare l'iter della legge anti no deal mira evidentemente a ottenere dalla Camera quell'ok alle elezioni negato ieri. Un ok che Jeremy Corbyn e alcuni laburisti sembrano giudicare inevitabile a stretto giro, una volta varata la legge, ma che altri chiedono tuttavia di rinviare a novembre.