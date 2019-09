Putin, produrremo razzi proibiti da INF

MOSCA, 5 SET - La Russia produrrà i missili proibiti dall'ormai defunto trattato INF ma non li dispiegherà per prima. Lo ha detto Vladimir Putin a Vladivostok. "Naturalmente realizzeremo tali missili ma non li dispiegheremo se non emergeranno sul terreno armi di questa classe di fabbricazione statunitense", ha dichiarato Putin. Lo riporta la Tass.