Usa salutano nuovo governo italiano

WASHINGTON, 4 SET - L'amministrazione Trump saluta la nascita del nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte. "Abbiamo fiducia nelle forti istituzioni democratiche dell'Italia e non vediamo l'ora di continuare la nostra stretta cooperazione con il nuovo governo italiano", afferma in una nota all'ANSA un portavoce del Dipartimento di Stato americano. "L'Italia è un partner transatlantico solido e dinamico, sia come alleato della Nato sia come membro del G7", aggiunge quindi il portavoce.