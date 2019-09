Brasile: nuova operazione per Bolsonaro

SAN PAOLO, 04 SET - Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, lascerà la carica per tre giorni in modo da potersi sottoporre a un intervento chirurgico per correggere un'ernia incisionale, uno dei postumi dell'accoltellamento subito un anno fa da parte di uno squilibrato durante la campagna elettorale. L'operazione verrà eseguita domenica prossima, presso l'ospedale Vila Nova Star di San Paolo. A partire da quel giorno, il vicepresidente Hamilton Mourao assumerà il governo. La previsione, secondo fonti ufficiali, è che Bolsonaro riprenda la presidenza già da mercoledì 11 settembre. "Si stima che il presidente rimarrà per circa 10 giorni nella città di San Paolo. Tuttavia, questo tempo può variare in più o in meno a seconda della sua evoluzione clinica", ha affermato il portavoce della presidenza della Repubblica, Otavio Rego Barros. Questa è la quarta volta che Bolsonaro subisce un'operazione dall'attentato occorso il 6 settembre 2018 a Juiz de Fora, nello Stato di Minas Gerais.