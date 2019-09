Rohani, domani terzo step su nucleare

TEHERAN, 4 SET - Visto che non ci sono prospettive di raggiungere un'intesa in tempo, "l'Iran avvierà domani un terzo step molto importante nella riduzione dei suoi obblighi dell'accordo sul nucleare, al termine dell'ultimatum di 60 giorni all'Ue per rispettare i suoi impegni". Lo ha detto in una riunione di gabinetto il presidente iraniano Hassan Rohani, anticipando però che verrà dato un altro ultimatum di 60 giorni agli europei per proseguire i negoziati.