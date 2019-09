Trump ancora contro Kahn, 'incompetente'

WASHINGTON, 3 SET - Donald Trump si scaglia ancora una volta contro il sindaco di Londra Sadiq Kahn, reo di averlo criticato per la sua presenza sui campi da golf durante l'emergenza dell'uragano Dorian che ha devastato le Bahamas. "L'incompetente sindaco di Londra dovrebbe concentrarsi piuttosto sui crimini che sono completamente fuori controllo nella sua città" dove - scrive il tycoon su Twitter - "la gente ha paura di camminare per strada". "E' un sindaco terribile che dovrebbe rimanere fuori da un lavoro come il suo", rincara la dose il presidente americano, che nel nominare Kahn sbaglia anche lo spelling del nome, scrivendo "Sadique" invece di Sadiq.