Via da Lesbo centinaia di migranti

SALONICCO, 2 SET - Circa 1.500 immigrati richiedenti asilo sono stati trasferiti dall'isola di Lesbo, nell'Egeo, verso la terraferma nel quadro di iniziative messe in atto dalle autorità greche per far fronte al sovrappopolamento nei campi di rifugiati anche a causa di una recente impennata nel numero degli arrivi dalle vicine coste della Turchia. Un nave con a bordo 635 persone è salpata oggi da Lesbo alla volta del porto di Salonicco, da dove poi gli immigranti dovrebbero essere trasferiti in un campo a Nea Kavala, nel nord del Paese. Una seconda nave con altre 900 persone dovrebbe salpare nel pomeriggio. I trasferimenti sono tra le decisioni prese durante un incontro sulla sicurezza nazionale convocato sabato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis dopo che circa 600 persone erano arrivate a Lesbo a bordo di una decina di imbarcazioni nell'arco di una sola ora giovedì scorso.