Dorian chiude aeroporto Fort Lauderdale

NEW YORK, 2 SET - Sale l'allerta in Florida in attesa di Dorian. L'aeroporto di Fort Lauderdale chiude oggi a mezzogiorno locale, ore 18.00 italiane, "fino a ulteriori comunicazioni". L'uragano Dorian, al momento sulle Bahamas, è atteso in Florida nella tardata serata italiana, la sua traiettoria non è ancora chiara. Secondo le ultime rivelazione passerà vicino alla costa atlantica dello stato senza però, probabilmente, toccare terra direttamente.