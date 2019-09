Guasto informatico Parigi,ritardi aerei

PARIGI, 1 SET - Un bug informatico ha provocato ritardi sulle partenze degli aerei da Parigi durante tutta la giornata di oggi, secondo quanto reso noto dalla società Paris Aeroport. La giornata è particolarmente pesante per il grande rientro dalle vacanze, con le scuole che riaprono a partire da domani. Numerosi i passeggeri costretti ad aspettare ore in Francia ma anche in altri Paesi europei per quanto riguarda gli aerei che devono sorvolare il territorio francese.