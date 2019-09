Emula di Greta lancia scioperi in Uganda

ROMA, 1 SET - Greta Thunberg continua a fare proseliti e trova una sua emula anche in Uganda. Nello Stato africano, sull'esempio dell'attivista svedese per l'ambiente, la giovane Vanessa Vash si presenta come "la prima e sola scioperante per il clima dell'Uganda". In un tweet con la sua foto, ritwittato oggi dalla stessa Greta sul proprio profilo social, la ragazza afferma di "essersi ispirata alla Thunberg per dare il via agli scioperi climatici in Africa" e di sperare di riuscire a dare un contributo al movimento ambientalista.