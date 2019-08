Accoltellato assassino Bob Kennedy

(ANSA-AP) - SACRAMENTO (CALIFORNIA), 31 AGO - L'assassino di Bob Kennedy, Sirhan Sirhan, è in condizioni stabili dopo essere stato accoltellato in carcere a San Diego, dove si trova da oltre 50 anni. Il dipartimento carcerario della California ha detto che "un detenuto" è stato ferito, senza precisarne l'identità. Tuttavia, AP ha confermato che si tratta di Sirhan, grazie ad una fonte che ha richiesto l'anonimato. L'uomo, che oggi ha 75 anni, uccise Kennedy il 5 giugno 1968, poco dopo che questi aveva dichiarato vittoria nelle primarie in California. Il presunto accoltellatore è stato posto in isolamento, mentre Sirhan è stato ricoverato in un ospedale esterno. Sirhan sparò a Kennedy, colpendolo alla testa, mentre il senatore dello stato di New York stava salutando alcuni sostenitori all'Ambassador Hotel di Los Angeles. Cinque persone rimasero ferite nell'attentato. Fu condannato a morte, ma quando la California abolì per qualche anno la pena capitale, la sentenza fu trasformata in ergastolo.