Uragano Dorian verso la Florida

NEW YORK, 30 AGO - L'uragano Dorian avanza verso la Florida e potrebbe toccare terra non lontano da Mar-a-Lago, la Casa Bianca d'inverno di Donald Trump. Anche il resort Doral, di proprietà del presidente americano, potrebbe essere in qualche modo toccato. Secondo le previsioni del servizio meteorologico americano l'epicentro di Dorian, a meno di cambi di traiettoria, dovrebbe toccare Melbolurne, cittadina a 160 chilometri da Mar-a-Lago e 289 chilometri dal Doral.