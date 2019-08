Migranti: oltre 500 sbarcati a Lesbo

ROMA, 30 AGO - Tredici imbarcazioni con 547 migranti sono arrivate sull'isola dell'Egeo orientale di Lesbo dalla costa turca nel pomeriggio di ieri, in quello che è stato il maggior numero di arrivi in un solo giorno dalla crisi migratoria del 2015-2016. Lo riporta il sito d'informazione greco Ekathimerini. Del numero totale di persone che sono sbarcate sulla spiaggia settentrionale di Skala Sykamias, 177 erano uomini, 124 erano donne e 246 erano bambini. Molti di loro sono famiglie. Di questi, 193 sono stati trasferiti al Centro di accoglienza e identificazione di Moria e gli altri sono rimasti nel campo dell'Unhcr a Sykamia, con la prospettiva di essere trasferiti oggi nel campo di Moria per la registrazione. Secondo quanto riferito, due navi della Guardia Costiera greca stanno operando nell'area oggi.