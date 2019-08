Colombia:ex n.2 Farc,'ritorno alle armi'

ROMA, 29 AGO - L'ex numero due del gruppo guerrigliero delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), Iván Márquez, di cui si erano perse le tracce da più di un anno, è riapparso questo giovedì in un video per annunciare una nuova fase di lotta armata nel Paese. "Annunciamo al mondo che è iniziata una nuova Marquetalia (luogo di nascita delle Farc)", dichiara nel video Marquez, accompagnato da circa 20 uomini armati, tra cui Jesús Santrich ed 'El Paisa', che mesi fa hanno smesso di adempiere ai propri impegni con la giustizia colombiana. Nel un video, che inizia con l'inno dell'ex guerriglia del Farc, Marquez dichiara nel manifesto letto nel video di 32 minuti, riportato dai media colombiani, che "non siamo mai stati vinti o sconfitti ideologicamente. Ecco perché la lotta continua. La storia scriverà nelle sue pagine che siamo stati costretti a riprendere le nostre armi". Marquez è stato a capo della delegazione delle Farc nei colloqui di pace all'Avana.